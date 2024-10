Il sindaco di Busto consigliere Anci

Il sindaco Emanuele Antonelli è stato nominato consigliere nazionale di Anci Lombardia al termine della XIX Assemblea Congressuale regionale in vista del congresso nazionale. "Un onore essere chiamato a far parte di un’associazione che rappresenta i Comuni di fronte alle istituzioni e dimostra concreta e costante attenzione alle problematiche che quotidianamente emergono negli Enti, supportandoli con autorevolezza nel percorso di sviluppo e di crescita delle comunità locali – ha commentato Antonelli –. Un onore, ma anche una grande responsabilità. Mi impegno a far crescere la “casa comune” di tutti gli amministratori lombardi mettendo a disposizione l’ esperienza e le conoscenze acquisite in questi anni alla guida della sesta città della Lombardia. Un impegno che replicherò di certo anche in Anci, con spirito di servizio e con uno sguardo più ampio. Ringrazio il coordinatore regionale di FdI Carlo Maccari, l’onorevole Fabio Raimondo, il coordinatore provinciale di FdI Andrea Pellicini e l’assessore regionale Francesca Caruso per aver sostenuto la mia candidatura".R.Va.