Il sindaco Balconi scende di nuovo in campo a Cassina de' Pecchi: pronta la ricandidatura

Il voto è ancora lontano, ma si apre formalmente in piena estate la campagna elettorale in quel di Cassina de’ Pecchi. E il sindaco Elisa Balconi, Lega Nord, in sella dal 2019, ufficializza la disponibilità a una ricandidatura alle amministrative della prossima primavera: "Pronta a proseguire il lavoro intrapreso". Il riserbo è ancora prevalente, le trattative sono fuori onda, le dichiarazioni sono pesate. Ma una certezza c’è, ed è quella che il sindaco uscente, psicologa, alla guida di una coalizione (Viviamo Cassina e sant’Agata) a guida Carroccio appoggiata da tre liste del centrodestra, si giocherà salvo colpi di scena il secondo mandato. Con quali partner, tutto da stabilire. Un formale "endorsement" alla ricandidatura di Balconi è arrivato in questi giorni da una delle civiche di maggioranza, "Una Cassina per Tutti", in cui militano l’attuale assessore al Bilancio Marco Beccaria e la capogruppo di Viviamo Cassina e Sant’Agata Francesca Mazzoni.

"Considerato il percorso fatto in questi anni - così una nota ufficiale - la lista “Una Cassina per Tutti” esprime apprezzamento per il lavoro svolto da Elisa Balconi e vede favorevolmente la sua decisione di assicurare la propria disponibilità per un secondo mandato. Alla sua candidatura la lista "Una Cassina per Tutti" assicura sin d’ora il proprio supporto". Poco altro dal sindaco, "non ritengo opportuno, in una fase così prematura, aggiungere molto. Ringrazio tuttavia quanti sino a questo momento mi hanno confermato il sostegno a una mia ricandidatura". La prossima settimana un appuntamento cruciale con il consiglio comunale di mezza estate: come ultimo punto all’ordine del giorno l’adozione della variante al Pgt. Nelle scorse settimane il documento era stato al centro di polemiche: in particolare in relazione alla previsione di costruire case e un supermercato nella frazione di sant’Agata, sull’area della vecchia Cascina al Ponte. M.A.