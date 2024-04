Il sindaco a Unipolsai: eviti danni ulteriori

Anche il Comune ieri ha scritto a Unipolsai, l’assicurazione che in questi anni si è occupata di tutte le fasi della riqualificazione di una parte dello stabile pubblico di via Martiri Palestinesi. Cinque anni fa, infatti, un alloggio all’ultimo piano era stato distrutto da un incendio, causando anche il danneggiamento di un pezzo della copertura dell’immobile. Come si legge da una delibera di giunta, l’operatore, a copertura dei costi del danno, aveva gestito direttamente tutte le fasi di ripristino, incaricando una ditta specializzata per i lavori, che erano iniziati lo scorso luglio. "Stiamo cercando di capire cosa sia esattamente accaduto nel cortile dell’edificio in cui erano in corso lavori di riqualificazione. Ci auguriamo che il giovane e suo padre possano riprendersi quanto prima", aveva dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi a seguito del gravissimo incidente di martedì. Nella lettera degli uffici, si chiede a Unipolsai anche di intervenire per prevenire eventuali danni ulteriori.

Finora era stato realizzato un tetto provvisorio, quello caduto parzialmente a causa delle raffiche di vento. Senza ulteriore copertura, in caso di piogge, come sono attese nei prossimi giorni, si verificherebbero anche infiltrazioni e il deterioramento degli alloggi.

La.La.