Il “rudun di Groppello”: bici e storia

Il Rudun di Groppello sempre più crocevia di storia, ciclismo e passione: "Bici d’epoca" in tappa lungo le vie leonardesche. Non è passato inosservato il passaggio di un gruppo di ciclisti in abiti d’altri tempi che nella giornata di sabato hanno fatto tappa al Rudun di Groppello punto di riferimento per appassionati di ciclismo e running. In sella a biciclette d’altri tempi e vestiti con abbigliamento perfettamente in stile, i volontari del gruppo "Bici d’epoca" hanno trasformato una semplice pedalata in un vero tuffo nel passato. Partiti da Monza, i ciclisti hanno percorso le ciclabili che seguono il corso di canali e fiumi, attraversando paesaggi suggestivi, fino a raggiungere Cassano d’Adda.

Un itinerario scelto non a caso: i luoghi attraversati sono intrisi della memoria di Leonardo da Vinci, che proprio lungo queste acque tracciò alcune delle sue celebri opere ingegneristiche. Il Rudun di Groppello sulle acque del Naviglio Martesana, con la sua atmosfera accogliente e il suo ruolo di crocevia naturale, si è trasformato, dunque, per un giorno in una passerella d’epoca , tra biciclette dal fascino antico, ruote sottili, dettagli artigianali e abiti che raccontano storie di un ciclismo che fu, lontano dalle tecnologie moderne ma ricco di spirito di avventura. "Un gruppo interessante che vuole unire passato e presente, sport e cultura, che ha voluto omaggiare le bellezze cassanesi. Auspico una futura collaborazione con i volontari del gruppo "Bici d’epoca" (nella foto) che potrebbe sfociare in una partecipazione in qualche prossimo evento cittadino" - ha così dichiarato Giovanni Albano presidente del Consiglio comunale di Cassano d’Adda. Stefano Dati