Il ritorno della linea 73. Il bus arriverà in centro

Dopo un anno di proteste, il bus 973 cambia percorso e, in pratica, farà le stesse fermate dell’ex linea 73, soppressa in seguito all’apertura della metropolitana M4 nel luglio 2023. L’annuncio è arrivato dal Comune che ha spiegato che, dall’autunno prossimo, il capolinea del 973 sarà in via Morosini, nei pressi di piazza Cinque Giornate. Rispetto alla vecchia 73 mancherà quindi il tratto di corso di Porta Vittoria e l’arrivo in piazza San Babila, ma sarà “coperto“ il tratto Corsica e 22 marzo.

In questo modo - dice Palazzo Marino in una nota - il Comune concretizza quanto chiesto in un ordine del giorno del Consiglio comunale, in seguito alle proteste dei cittadini. Contro la soppressione della 73 si erano mobilitati fin dall’estate 2023 i comitati di Forlanini, viale Corsica e corso 22 Marzo, rimasti in pratica con il solo tram 27 per il centro. Erano state organizzate diverse manifestazioni e una raccolta firme per ripristinare la linea di superficie: i cittadini chiedevano a gran voce il ritorno della 73 soprattutto per salvaguardare l’utenza locale dei popolosi quartieri intorno a viale Corsica, in particolare anziani, mamme e papà con le carrozzine e persone sulla sedia a rotelle, per i quali l’utilizzo di tram o metro - il tracciato peralto corre su viale Argonne, piuttosto lontano quindi - era molto più difficoltoso. Ai comitati locali si sono aggiunti anche quelli dell’hinterland est (Novegro, San Felice e San Bovio) orfani anche loro di un collegamento di superficie con il centro.

Dopo mesi di muro contro muro il Comune ha infine deciso di cambiare rotta. Nel dettaglio, la linea 973 non concluderà più le sue corse in piazza Ovidio passando da via Repetti, ma proseguirà in viale Corsica e poi in corso 22 Marzo, facendo tutte le fermate già previste per gli altri mezzi, fino a piazza Cinque Giornate, per poi girare su via Anfossi e fermarsi in via Morosini in prossimità di piazza Santa Maria del Suffragio. "Dietro alla decisione - spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità - ci sono studi, ipotesi di percorso e sopralluoghi, come avviene per tutti i cambiamenti di percorso del trasporto pubblico per far sì che le soluzioni individuate rispondano ai bisogni di coloro che utilizzano il trasporto pubblico e nello stesso tempo siano compatibili con il contesto in cui si inseriscono".

Luca Tavecchio