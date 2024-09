Il ricordo di Daniela. Gli ex compagni di liceo:: "Una donna straordinaria sorridente e piena di vita"

"Ciao Dani. Hai lasciato un vuoto incolmabile. Mancheranno la tua risata, la tua gioia di vivere, la tua spensieratezza". Un post breve accompagnato dalla fotografia di cinque donne sorridenti sedute a un tavolo: dalle loro espressioni traspare la gioia genuina di stare insieme, tra amiche di vecchia data.

Un ricordo lieto che diventa uno strazio difficile da esprimere e condividere in questi giorni di sgomento, cordoglio e profonda tristezza per la fine atroce di Daniela Albano, trucidata dal figlio Riccardo insieme al marito e al piccolo Lorenzo. Vengono in mente le parole di “Canzone per un’amica” di Francesco Guccini: "Voglio però ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi".

"Con Dani ci siamo conosciute da ragazzine, abbiamo passato cinque anni insieme all’istituto tecnico Andrea Doria di Cinisello – ricorda Daniela, una degli ex compagni –. Era una bella classe, molto unita. Il nostro legame era forte e non si è mai interrotto in tutti questi anni: siamo riusciti a mantenere i contatti. I tanti impegni professionali e familiari non ci consentivano di vederci ogni giorno, ma ci sentivamo spesso e ci vedevamo ogni volta che ci era possibile insieme agli ex compagni. Qualche volta eravamo in tanti, altre in quattro o cinque. Ritrovarci era sempre un grande piacere. Daniela era una donna straordinaria, piena di vita, altruista, generosa e socievole. È stato soprattutto grazie a lei che abbiamo mantenuto questo forte legame personale e di gruppo. Anche dopo che si era trasferita con la famiglia a Paderno Dugnano, era rimasta molto legata a Cinisello, dov’era cresciuta".

Per diversi anni Daniela Albano ha gestito il laboratorio di sartoria e vendita di intimo in centro città insieme alla madre, e anche dopo la chiusura dell’attività almeno una volta la settimana veniva al Pertini a fare colazione con lei.

"Daniela ci ha regalato anni di leggerezza e spensieratezza, ed è così che vogliamo ricordarla: sempre sorridente. Anche se questi sono davvero giorni terribili per tutti noi. Non riusciamo a capacitarci di quanto è successo", aggiungono altri ex compagni di classe all’istituto.

