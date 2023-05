"Il ricambio generazionale è fermo al palo"

Ricambio generazionale in tilt: a fronte di 141 persone attive tra i 60 e i 64 anni e prossime alla pensione ci sono solo 100 giovanissimi in età da lavoro. Gli ultimi dati Istat sono stati presentati ieri all’Università di Pavia in un convegno incentrato sugli sbocchi professionali degli studenti dei corsi di laurea magistrale. Il tasso di occupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è aumentato del 13% nel 2022 rispetto al 2021, quello della fascia 25-34 anni del 5% con una variazione del 26% dal 2015. I settori dei servizi, del terziario avanzato, sono gli ambiti in cui a livello nazionale i nuovi lavoratori troveranno maggiori opportunità di impiego. "Il disallineamento che in Italia esiste tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro è un mio ‘pallino’", ha sottolineato l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi ricordando la necessità di colmare "questo gap che negli ultimi 20 anni è costato 15 punti di Pil rispetto alla Germania che, invece, ha avuto la grande capacità di unire mondo del lavoro e mondo dell’università".

Sempre secondo l’Istat, il tasso di occupazione dei laureati della fascia 30-34 è di oltre 12 punti più elevato rispetto a quello dei diplomati. Il numero di lavoratori previsti in entrata nel 2022 nel solo comparto delle imprese italiane è aumentato dell’11%. Nonostante la regione con il maggior numero di laureati sia la Lombardia (la percentuale di persone in possesso del titolo di studio è del 19,9% secondo l’ultima indagine condotta da Unioncamere-Anpal) le imprese fanno ancora fatica a trovare i profili richiesti.

"L’invecchiamento della popolazione in età lavorativa apre la strada a nuovi scenari con opportunità occupazionali – conclude però la professoressa Silvia Figini, direttrice del dipartimento di Scienze politiche e sociali di Pavia –. Il terziario e il terziario avanzato offrono, insieme al settore del non profit, diverse opportunità professionali: infatti, in questi ambiti si registrano le entrate più consistenti di nuove figure e in sostituzione di coloro che vanno in pensione". Si.Ba.