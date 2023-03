Il radicale Cappato consegna i video dell’ultimo viaggio

Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Coscioni, ha portato ai pm il materiale video girato su uno dei casi delle due persone che ha accompagnato a morire col suicidio assistito in Svizzera e per i quali è indagato per aiuto al suicidio. È l’ultimo deposito di immagini richieste dagli inquirenti e in un mese la Procura dovrebbe chiudere, probabilmente con richiesta di archiviazione. A novembre Cappato aveva accompagnato a morire in Svizzera il signor Romano, 82 anni, relegato in un letto a Peschiera Borromeo da una forma grave di Parkinson. Un’azione di disobbedienza civile dopo l’altro viaggio verso la clinica Dignitas di Zurigo, di Elena Altramira, 69enne con cancro terminale. I filmati depositati si riferiscono a questo caso.