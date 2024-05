Il quartiere Aler diventa un “acquario“

Street art, il nuovo murale d’autore nel quartiere Aler. Sembra di stare davanti alla vasca di un acquario, invece ci troviamo nel cuore del quartiere Aler, tra via Mimose e via don Angelo Lonni. Sul fianco di un piccolo locale tecnico situato tra i palazzi di 9 piani appaiono i disegni di alcuni delfini che emergono da un fondale blu e azzurro. È lo straordinario effetto di uno dei più apprezzati street artist italiani: Cosimo Caiffa in arte Cheone. L’artista, classe 1979, è celebre per la tecnica del fotorealismo e riesce a trasportare l’osservatore in un altro luogo con il potere immaginifico dell’arte urbana. Questa sua nuova opera sorprende per la capacità di eludere i confini fisici e la piattezza della superficie sconfinando nello spazio tridimensionale. L’intervento fa parte del più ampio progetto di rigenerazione urbana avviato all’amministrazione comunale nel contesto del centro cittadino, in un’area in cui sono attualmente in corso i lavori per la nuova viabilità. L’edificio su cui è stato realizzato il nuovo murale, in particolare, ospita al suo interno l’impianto di autoclave per la rete idrica del quartiere Aler. Da qui è nata la scelta del tema legato all’acqua e agli animali come i delfini, simpatiche e nobili creature marine, considerate anche simbolo di armonia e equilibrio. Mas.Sag.