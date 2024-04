Il Quanta rimonta Asiago il titolo può arrivare già domani in gara 4 Il Milano Quanta vince 3-2 contro l'Asiago in gara-3 della finale di Serie A di hockey inline, ribaltando uno svantaggio di due gol. Capitan Banchero segna la rete decisiva ai tempi supplementari. I lombardi sono ora in vantaggio 2-1 nella serie Scudetto.