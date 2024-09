Il progetto per Rho “Smart City”. Mobilità, trasporti, piazze da vivere. Comune e Mind a caccia di idee

Uno slogan, "Rho Smart City? Why not". Quattro sfide, dall’infrastrutture urbana intelligente alla trasformazione delle piazze in “cuore pulsante della città”. Un metodo: utilizzare la tecnologia per migliorare la qualità della vita quotidiana e rispondere ai bisogni locali. Continua il percorso di trasformazione di Rho in una Smart City. In collaborazione con la Federated Innovation di Mind e il think tank operativo Feel, il Comune lancia una "call for ideas", una chiamata aperta agli innovatori che vede al centro dell’attenzione mobilità e trasporti. In altre parole si cercano innovatori capaci di trovare risposte a quattro sfide specifiche, avviando sperimentazioni che migliorino la vita urbana. Per esempio, trasformare parcheggi, gestione del traffico, oltre ai cantieri, in opportunità per promuovere una mobilità più sostenibile. O ancora, dopo il restyling delle piazze cittadine, utilizzare le tecnologie per trasformare questi luoghi. O infine rivoluzionando il trasporto pubblico attraverso l’introduzione di un servizio flessibile che adatta in tempo reale la frequenza dei mezzi pubblici basandosi sulla domanda effettiva. "Il Comune di Rho collabora con Mind per sviluppare nuove idee e trarre dalle nuove tecnologie benefici per il territorio e le persone - commenta l’assessore alla Smart City Emiliana Brognoli -. Questa call for ideas permetterà di raccogliere proposte e di sviluppare nuove prospettive. Siamo curiosi di conoscere idee innovative che aiutino a rispondere alle sfide della modernità". Identificare potenziali soluzioni e partner tecnologici in grado di rispondere alle sfide condivise con particolare attenzione alla mobilità e ai trasporti, attraverso un percorso virtuoso condiviso tra pubblico e privato.

"Questa iniziativa è una testimonianza tangibile degli sforzi di Federated Innovation Mind nel favorire il dialogo tra pubblico e privato per la realizzazione di progettualità innovative soprattutto in quello che è uno dei pillar di Federated Innovation, ovvero la città del futuro - commenta Fabrizio Grillo, presidente Federated Innovation Mind -. L’obiettivo comune è mettere al centro le esigenze dei cittadini per arricchire la vita urbana attraverso soluzioni aperte ed ecologiche". La call for ideas è aperta fino al 31 ottobre 2024. Possono aderire persone e organizzazioni, come start up, aziende e realtà del mondo non profit, di Rho e non solo.