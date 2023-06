Il progetto diventa realtà Al posto della vecchia scuola un nuovo centro culturale

di Roberta Rampini

Undici anni fa l‘ultima campanella nell‘ex scuola primaria Marconi. Era l‘8 giugno 2012, la scuola dove migliaia di cittadini avevano imparato a leggere e scrivere, chiudeva i battenti per sempre. Undici anni di degrado e abbandono, ma anche di buoni propositi da parte dell‘Amministrazione comunale e raccolte di firme dei cittadini. Ora, finalmente, il progetto di rigenerazione urbana dell‘ex scuola e dell‘area intorno diventa realtà: il nuovo centro culturale di piazza Marconi sarà presentato domani alle ore 21 in un‘assemblea pubblica che si terrà al centro Greppi di Pero. Il Comune, lo scorso anno, è stato ammesso al contributo di 5 milioni di euro di Città Metropolitana di Milano grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr e ulteriori 500mila euro come indennizzo per l‘aumento del costo dei materiali. Il progetto illustrato prevede la demolizione dell‘ex scuola primaria. Al suo posto sorgerà un moderno edificio che ospiterà diverse funzioni pubbliche: sala consiliare, bar-caffetteria con portineria di quartiere, la nuova sede dei servizi Punto Pero compresi quelli del Csbno, uno spazio di coworking, aree svago per ragazzi e bambini e famiglie.

Ci saranno anche spazi per eventi e mostre. La nuova piazza Marconi, situata proprio davanti al Municipio diventerà un luogo d‘incontro con un hub culturale. Sarà un edificio green e sostenibile con l‘installazione di pannelli fotovoltaici. "Il nuovo centro Marconi sarà uno spazio innovativo, moderno e flessibile - dichiara l‘assessore alla Qualità urbana, Giuseppe Beretta (nella foto) -. La rigenerazione urbana dell‘area è solo un tassello di un progetto di riqualificazione del centro e di connessioni con le altre funzioni sul territorio". L‘affidamento dei lavori entro la metà di luglio, in autunno l‘avvio del cantiere e poi dovranno essere rispettati i tempi indicati dal Pnrr. Domani all‘assemblea pubblica interverranno il sindaco di Maria Rosa Belotti, la consigliera regionale Michela Palestra, gli assessori e il direttore generale di Culture Socialità Biblioteche Network Operativo Pieraldo Lietti.