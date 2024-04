Il progetto del Diavolo: “tempio” da 70mila posti

Il piano di Manica

Il progetto per il nuovo stadio del Milan nell’area San Francesco di San Donato Milanese – progetto firmato dallo studio di architettura Manica – prevede un impianto con 70 mila posti tutti a sedere e una serie di strutture esterne alla nuova “casa“ del Diavolo: un albergo, ristoranti, uffici, uno store del Milan, un museo della squadra rossonera, una grande piazza e un auditorium. Si parla anche di 3.500 posti auto per gli spettatori: un numero esiguo perché l’obiettivo del club è far arrivare i tifosi nella struttura con mezzi pubblici o con mezzi a basso impatto inquinante, come bici o auto elettriche