Il prefetto incontra i neosindaci, parola d’ordine: "Collaborazione"

Incontro fra i neo sindaci dell’hinterland e il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Come sempre relazioni improntate alla collaborazione, fra problemi emersi, la necessità di potenziare il trasporto pubblico locale, mentre corso Monforte ha ribadito pieno sostegno ai comuni che fossero in difficoltà a gestire i finanziamenti del Pnrr. Focus su sicurezza, legalità e immigrazione al centro delle relazioni da qui in poi. Nella pattuglia anche i nei eletti dell’Est Milano: Diego Torri (Trezzo), Marco Galli (Vaprio), Stefania Solcia (Basiano), Rodolfo Corazzo (Rodano), Diego Boscaro (Vignate).

Bar.Cal.