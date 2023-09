Il popolo di Marra & co. Fango, canzoni e gioia per 84mila persone. Ensi e Tedua a sorpresa

Il piano speciale predisposto per il super concerto Marrageddon ha avuto successo. Complice lo slittamento di 25 minuti dell’inizio della partita Milan-Verona nell’adiacente stadio San Siro, i due pubblici di fatto non si sono incontrati. Gran parte degli spettatori del festival è infatti entrata all’ippodromo La Maura dalle 15 alle 17, cioè dall’apertura dei cancelli all’inizio delle esibizioni. Con un secondo blocco che è arrivato tra le 18 e le 19. Il tanto temuto rischio di paralisi della circolazione, quindi, non c’è stato. E non solo per l’ottima organizzazione. Ma anche per il meteo: la forte grandinata che si è abbattuta sulla zona di San Siro e La Maura intorno alle 14 ha fatto propendere molti spettatori per uno slittamento dell’ingresso di alcune decine di minuti. Sul fronte sicurezza c’è da segnalare il bel gesto di Salmo, tra i più applauditi dal pubblico, che ha fermato il concerto per controllare che una ragazza intrappolata nella calca stesse bene. Di altro genere invece il contrattempo che ha avuto come protagonista Miles, al secolo il 21enne Niccoló Pucciarmati, talento fra i più cristallini d’Italia. Basti pensare che la sua esibizione è arrivata dopo quelle a sorpresa di Ensi e Nerone, due colonne dell’hip hop moderno (anche Tedua non era in scaletta). L’intenzione era quella di mantenere la carica e l’energia che si erano create proprio dopo queste performance. Qualcosa però è andato storto e nella parte in cui la canzone mixata avrebbe dovuto far scatenare tutti ecco che… non si è mosso nessuno. Il motivo? Non si sentivano i bassi. Dopo qualche secondo sono tornati i bassi e il pubblico ha rincominciato a cantare e ballare, come se nulla fosse successo. Tra gli special guest, non è sfuggita agli occhi dei fan la presenza di Valentino Rossi, paparazzato nel retropalco con Paola Zukar, manager di Marracash.