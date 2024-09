Il "polmone verde" va a caccia di volontari. Un corso per aspiranti guardie ecologiche

Ultime ore per arruolarsi come guardia ecologica volontaria. È in scadenza questo fine settimana il bando per il corso che ha l’obiettivo di rimpinguare le fila delle sentinelle fluviali, figure chiave per la tutela delle aree rivierasche, per la prevenzione degli incendi, per il monitoraggio antibracconaggio. Termini più lunghi invece per la scadenza di un secondo bando, quello di selezione per operatori volontari del servizio civile. Saranno impiegati in un progetto mirato e già elaborato, che si chiama "Parchi in connessione". Quest’anno le lezioni per diventare gev si svolgeranno tra settembre e dicembre e avranno frequenza obbligatoria per un totale di 50 ore. L’iscrizione fatta in questi mesi non sarà titolo sicuro di ammissione: ogni candidato dovrà sostenere un colloquio psico-attitudinale che ne accerti le motivazioni e l’idoneità. Alla fine del percorso, ogni candidato, per ottenere il titolo abilitativo di guardia ecologica volontaria, dovrà sostenere e superare un esame alla presenza di una commissione regionale. Sul sito del Parco Adda Nord sono disponibili informazioni dettagliate sul ruolo e sulle attività svolte dalle guardie ecologiche, istituizione storica e premiata per merito anche nel corso della giornata celebrativa dei 40 anni dell’ente. Sempre sul portale si può trovare ogni dettaglio utile ai giovani fra i 18 e i 28 anni interessati alle attività del servizio civile ambientale, che anche quest’anno ha visto l’adesione del Parco.

Il progetto "Parchi in connessione" durerà un anno e ha molteplici obiettivi. Fra questi, la lotta al cambiamento climatico, la protezione e l’uso sostenibile dell’ecosistema, la promozione dell’educazione ambientale. Nello specifico, le giovani risorse dovranno, sull’Adda e negli altri parchi che hanno aderito al percorso, sviluppare progetti culturali, incrementare le attività di educazione ambientale e le visite guidate in collaborazione con le scuole e altre associazioni, operare in collaborazione con altri enti nella promozione turistica sostenibile della zona. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro e non oltre le 14 del 26 settembre. Gli aspiranti volontari dovranno servirsi della piattaforma Dol (domanda on line). Info e istruzioni sono sul sito dell’ente. M.A.