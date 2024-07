Il piano di investimenti. Oltre 1,7 miliardi : "Risultati graduali"

Milano: tra le città europee con la più alta densità di potenza elettrica richiesta per chilometro quadrato. Ogni estate, con il caldo, i blackout dovuti all’aumento del consumo di energia (per l’accensione dei climatizzatori) non mancano mai. Come risolvere? "Per far fronte alla crescente elettrificazione dei consumi, la società – fa sapere Unareti, che gestisce la distribuzione di energia elettrica e gas in città – ha previsto nel nuovo piano industriale 2024-2035 oltre 1,7 miliardi di euro di investimenti per Milano". Ancora: "Nel 2023 è raddoppiato il valore annuo rispetto al 2020, arrivando a 160 milioni di euro, con l’obiettivo di aumentare la resilienza e l’affidabilità della rete elettrica della città. Un processo di miglioramento graduale che Unareti sta portando avanti con la realizzazione di nuove cabine primarie (i punti di ingresso dell’energia in alta tensione che arriva in città dalla rete di trasmissione nazionale), lo sviluppo e il rinnovo della rete elettrica – oltre 6mila cabine secondarie e 7.300 chilometri di cavi interrati che attraversano Milano. Nell’ultimo triennio sono stati effettuati interventi su circa 500 chilometri di cavi di media tensione". Gli addetti ai lavori ricordano anche che negli anni scorsi c’erano state situazioni più critiche (nel 2021, tanto per citare un caso, la Galleria era rimasta al buio più volte e si era pure interrotto il Consiglio comunale).

Unareti suggerisce anche piccoli accorgimenti per ridurre i consumi: per non sprecare energia, gli impianti di condizionamento, il cui utilizzo ideale è con porte e finestre chiuse e il sistema di deumidificazione attivato, non andrebbero impostati ad una temperatura inferiore a 27°. Gli elettrodomestici più energivori come lavatrici e lavastoviglie andrebbero avviati durante le ore notturne quando è minore la richiesta di potenza elettrica, scegliendo programmi a basse temperature e basso consumo. È inoltre sempre utile avere comportamenti sostenibili che consentono di limitare anche i piccoli sprechi, come lo spegnimento, senza mantenere in stand-by, delle apparecchiature non in uso. Ancora: "Unareti assicura il massimo sforzo per riuscire a risolvere nel più breve tempo possibile i distacchi che si verificano". E se dovesse saltare la corrente, nel proprio quartiere o nel caseggiato in cui si abita o si lavora? Sul sito unareti.it è a disposizione dei cittadini un motore di ricerca, attraverso cui è possibile ricevere informazioni in tempo reale sulla propria utenza. Le stesse informazioni sono consultabili anche inviando un messaggio – specificando il proprio indirizzo di fornitura – via sms o whatsapp al numero 339.9958463 o all’account telegram @unareti_bot.

M.V.