Il Pertini Radio raddoppia. Da oggi si registra anche a Sant’Eusebio

Il Pertini Radio arriva al Vi.Be. La web tv raddoppia, con un secondo studio di registrazione all’interno dello spazio gestito dall’associazione musicale in via Sant’Eusebio 7. Il progetto è stato realizzato all’interno di “Cinyoungaction – Azioni per i giovani – I giovani in azione”, il programma che ha ottenuto un finanziamento di 70mila euro dalla Regione. Nei mesi scorsi sono stati coinvolti diversi giovani tra i 16 e i 29 anni: per loro sono stati organizzati dei corsi di formazione, che hanno portato alla nascita di due diversi format, che andranno in onda in via sperimentale fino a fine anno ogni giovedì alle 18,30. Il primo si chiama “Mondi Vi-Cini“ e porterà alla scoperta delle esperienze dei giovani di Cinisello nel mondo. Il secondo si intitola “Break Point Podcast“ ed è dedicato alla musica emergente e alle professioni del settore. "Sono passati 3 anni dall’inaugurazione del la radio e ora Il Pertini ha fatto un altro passo importante - commenta l’assessore alla Cultura Daniela Maggi -. Oltre all’apertura dei nuovi studi, il bando regionale prevede corsi dj gratuiti, laboratori per speaker radiofonici e videomaker oltre a nuovi spazi aggregativi all’interno del Pertini gestiti da educatori professionali". La.La.