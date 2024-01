Il Pd in pressing: "Lavori da rifare alle Torri Bianche"

"Un cantiere abbandonato per mesi che porta insicurezza: furti, rapine, ora anche il rogo che ha messo a rischio gli inquilini di via Saponaro 36. È questa la sicurezza che il centrodestra garantisce nelle case Aler del Gratosoglio?". A chiederselo è il Pd, che ieri, con la consigliera regionale Carmela Rozza e il capogruppo Pierfrancesco Majorino, ha tenuto una conferenza stampa davanti al cantiere andato a fuoco mercoledì. Rozza è firmataria di una mozione e un’interpellanza che arriveranno oggi in Consiglio regionale: si chiede una procedura di somma urgenza per rifare i lavori e l’iter.