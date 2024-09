Il patto tra Comune e Asst. Servizi per anziani e fragili da Cernusco a Gorgonzola

Prende corpo l’accordo fra Comune e Asst, e i servizi ancora traslocati dalla Casa di comunità cantiere tornano a Gorgonzola. Inizieranno ad operare, da domani, all’interno del Centro intergenerazionale di via Oberdan. Servizi sensibili, in particolare destinati a popolazione anziana e fragile: nel dettaglio, oltre al punto unico di accesso (Pua) della Casa di Comunità e alla centrale operativa territoriale, l’ambulatorio infermieristico e quello degli infermieri di famiglia e comunità. Al momento della serrata della Casa di comunità già cantierizzata, alla fine dello scorso giugno, erano stati trasferiti a Cernusco sul Naviglio. L’obiettivo portato a casa dal Comune con questo trasloco "all’indietro" è doppio: restituire ai cittadini servizi di prossimità strategici eliminando i disagi più volte segnalati nei mesi scorsi. E riportare i servizi in città, avviando la già scritta trasformazione del Centro Intergenerazionale in "Centro per la longevità". Risale alla fine di giugno, come si ricorderà, la chiusura totale e improvvisa della Casa di Comunità all’ex Serbelloni, dove erano appena incominciati i lavori di ristrutturazione finanziati per oltre 11 milioni di euro dal Pnrr. La chiusura, come si seppe poi, era stata dovuta alla comparsa di crepe e ad alcuni episodi di sfondellamento solai; dunque alla necessità di un check complessivo e di una messa in sicurezza.

Nel corso dell’estate, in sicurezza, alcuni servizi hanno ripreso l’attività negli spazi dell’ex ospedale non interessati dai cantieri: fra gli altri il centro psico-sociale, i poliambulatori con un Cup dedicato, il centro dialisi. Nelle settimane di "crisi spazi" il Comune aveva già messo a disposizione l’Intergenerazionale. E così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi: "Fra luglio e settembre sono tornati attivi al Serbelloni alcuni servizi ma non quelli rivolti alla popolazione anziana e fragile, che erano rimasti provvisoriamente collocati nella Casa di Comunità di Cernusco sul Naviglio. Per molti utenti una sede troppo scomoda da raggiungere. Prende dunque il via un accordo di comodato d’uso gratuito ad Asst. Primo obiettivo contenere i disagi e supportare concrete necessità di cura e assistenza". E così Daniela Invernizzi, direttore del distretto Adda Martesana di Asst: "Riteniamo strategico riportare attività a Gorgonzola, rispettando il principio di prossimità dell’assistenza socio-sanitaria".