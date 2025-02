Il Parco Nord Milano si amplia. Curerà il Parco Media Valle Lambro

Il presidente Marzio Marzorati coi sindaci di Sesto San Giovanni, Brugherio, Cologno Monzese e all’assessora al Verde di Milano hanno sottoscritto a Villa Mylius la convenzione che affida al Parco Nord Milano la gestione, la promozione e la vigilanza del Parco locale di interesse sovracomunale Media Valle Lambro (Plis). Con questo atto il Parco si impegna a promuovere lo studio e la conservazione della qualità ambientale degli ecosistemi fluviali lungo il Lambro, oltre a garantire la promozione del paesaggio culturale del territorio e la connessione con il sistema dei parchi regionali e dei Plis limitrofi.

"Questa convenzione ci consente di allargare la nostra sfera di azione mettendo a sistema le competenze che abbiamo maturato in 50 anni", dice Marzio Marzorati. "La gestione del Parco Media Valle del Lambro rappresenta una sfida per dare una risposta al grande bisogno fruitivo degli spazi verdi da parte dei cittadini e al tempo stesso per dare continuità in un contesto periurbano alle connessioni ecologiche e alla biodiversità. Il passato industriale e la presenza del fiume sono due elementi importanti, che prefigurano la rigenerazione urbana a partire dagli spazi aperti e l’adattamento della metropoli alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Favoriremo la partecipazione delle comunità locali alla vita del Parco".

Grande soddisfazione anche tra i sindaci: "La necessità di una nuova convenzione nasce dalla scadenza della precedente nel 2020 e dalla volontà di valorizzare le aree del Plis con una gestione qualificata e strutturata", ha dichiarato il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano.

"L’accordo rappresenta un’opportunità poiché permetterà di restituire alla città nuovi spazi, tra cui cinque ex aree industriali che saranno riportate alla propria naturalità attraverso la formazione di spazi verdi. Ribadiamo la volontà di costruire la “Sesto San Giovanni del futuro”, una città più moderna e a misura d’uomo".