Il parco in ricordo di Diana: "Mia nipote qui con me"

Per decisione del consiglio comunale, il parco giochi di via Indipendenza, a Borgolombardo, sarà intitolato a Diana Pifferi, la piccola di 18 mesi che nel luglio 2022 è morta di stenti dopo che la madre, Alessia Pifferi, poi arrestata e ora sotto processo, l’ha lasciata in casa da sola per sei giorni. La tragedia si è consumata in un appartamento di Ponte Lambro, a Milano. Il corpicino della bimba riposa nel cimitero di San Giuliano, città dov’è stato anche celebrato il funerale, perché è qui che risiede la zia materna di Diana, Viviana Pifferi. Proprio la zia ha accolto con gratitudine la scelta di dedicare uno spazio pubblico alla memoria della nipote. "Mi commuove sapere che il parco vicino a casa, dove ha giocato anche mio figlio quando era piccolo, porterà il nome di Diana. E’ un modo, ancorché simbolico, per restare in contatto con lei – sono le parole di Viviana Pifferi -. Un grazie al Comune di San Giuliano e a tutti coloro che, con delicatezza, ci hanno dimostrato, e continuano a dimostrarci, vicinanza". A oltre un anno dal dramma, le manifestazioni di affetto non vengono meno, come conferma la zia della piccola: "Vado al cimitero ogni settimana e puntualmente incontro persone che mi abbracciano, o rivolgono una preghiera a Diana. E’ come se lei fosse diventata la nipotina di tutti". Manifestazioni di comunanza che dimostrano quanto questa vicenda abbia scosso l’opinione pubblica e continui a far parlare di sé. "Col suo castello di bugie, mia sorella ha distrutto tutto e tutti - prosegue Viviana -. Non è possibile parlare di perdono, nulla può giustificare un comportamento tanto diabolico". Calore umano ed eventi commemorativi potranno forse servire, in parte, a lenire il dolore. "Un gesto che abbiamo ritenuto doveroso anche per contribuire a tramandare il ricordo di Diana tra le nuove generazioni", è il commento del forzista Pasquale Cozzolino, che nell’ultimo consiglio comunale ha illustrato i contenuti della mozione per l’intitolazione del parco giochi. Un documento voluto dal centrodestra e votato all’unanimità dal parlamentino locale per "ricordare questa piccola vittima, affinché tragedie del genere non abbiano a ripetersi": è quanto si legge nel testo, dove si fa riferimento anche all’invito alla preghiera rivolto dall’arcivescovo Mario Delpini in occasione delle esequie della bambina.