Il Parco Chiesa Rossa: "Feste, concerti, teatro intorno al bar inclusivo"

Tra IX e XIII secolo, in un’area boschiva ricca di rogge e ruscelli lungo la strada per Pavia, fu costruito il complesso della Cascina Chiesa Rossa. Sopravvissuto allo scorrere del tempo, oggi è inglobato in un giardino pubblico: realizzato nel 1970 a lato del Naviglio Pavese, nella periferia sud di Milano, il Parco Chiesa Rossa abbraccia il portico e la stalla dell’antica cascina, sede di un bar e di una biblioteca. All’interno c’è anche un’area giochi inclusiva e un monumento ai Caduti della Resistenza. "È un bel parco, frequentato da persone d’ogni età - racconta Marta Ferri, che viene spesso qui - Ci sono ragazzi che giocano a basket, altri che studiano sui tavolini e i muretti e clienti del bar che fanno aperitivo all’aperto. Qui hanno organizzato concerti, lezioni di teatro e la festa di Rifondazione Comunista". E poi dibattiti, compleanni e un importante laboratorio sociale: "Nel bar lavorano ragazzi con disabilità - racconta Raffaele Ginosa, educatore del progetto - Prima era un po’ lasciato a sé, ma negli ultimi anni il parco è stato riqualificato. Anche grazie a queste attività".

Thomas Fox