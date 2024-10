Il nuovo volto di via Muzio: "Più spazio per le persone, ma bivacchi e senzatetto"

Un groviglio di forme rosse e gialle, dipinto per terra pochi giorni fa, completa la riqualifica di via Muzio, l’ennesima “Piazza Aperta” voluta dal Comune. Traversa di via Melchiorre Gioia, la strada è stata in parte pedonalizzata, con l’estensione del marciapiede e la posa di alberelli, rastrelliere, panchine, e pure due tavoli da picnic e uno da ping pong. Il tutto per rendere la via più sicura per i bambini della scuola e più vivibile per i residenti. Rimane però una corsia per le auto e qualche parcheggio. "È un intervento positivo, perché dà più spazio alle persone, ma speravo che l’avrebbero chiusa del tutto alle auto", commenta Sara Salomoni, che abita vicino. "Ora la strada è più bella e meno abbandonata", aggiunge Marina Giusti, che vive nel quartiere da cinquant’anni. "C’è più movimento: è un riflesso positivo dei cambiamenti di Gae Aulenti e Isola. Ma la sicurezza è un disastro: di sera le panchine vengono occupate da senzatetto e ragazzi che bevono. E poi hanno chiuso alcuni piccoli artigiani: chi perché è andato in pensione, chi perché non riusciva più a sostenere le spese".

Thomas Fox