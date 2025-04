Il “nuovo“ corso Sempione: "Ora la zona è più vivibile. Ma i prezzi sono alle stelle"

Una sorta di rivoluzione. Da grande, e trafficata, strada di comunicazione in cui pedoni e ciclisti erano ospiti poco considerati a boulevard con piste ciclabili, ampie aree verdi e percorsi ad hoc per chi va a piedi. Corso Sempione in questi anni ha cambiato pelle, diventando un’arteria “sostenibile“. Il traffico c’è sempre perché la direttrice è strategica nei collegamenti cittadini (dal centro alle autostrade) e i parcheggi sono diminuiti, ma i residenti sembrano apprezzare quasta nuova realtà.

Lo confermano anche Rosy ed Elena Vielmi, che abitano in zona e frequentano a piedi il corso. "Tutta la zona ha subìto una riqualificazione notevole. Certo, essendoci anche una carenza di box, parcheggiare è un grande problema. Però è diventata più vivibile, anche se i prezzi sono ormai alle stelle". Anche la sera, con i tanti locali, soprattutto verso l’Arco della Pace, a parte i problemi di parcheggio e viabilità, la zona non ha particolari criticità. "Certo i locali attirano tanti ragazzi e c’è sempre la pecora nera, diciamo, però noi, per la nostra esperienza, non abbiamo mai avuto grandi problemi".