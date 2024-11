"Il nostro modello da Napoli"

Nel 2012 il lancio di Nss Magazine, una rivista di moda e cultura pop. Poi l’apertura di uno store online e alcuni allestimenti temporanei a Milano, Roma e Napoli. Infine, nel dicembre 2023 la nascita ufficiale di Nss Edicola, con un primo chiosco nel capoluogo campano - la sigla era in origine acronimo di “Naples street style“. Quello di Milano, in piazza Buozzi, arriva nel luglio 2024, con apertura definitiva a settembre. "Il modello di business dell’edicola sta in piedi se accompagnato da altro", racconta Francesco Abazia (foto), Head of editorial content di Nss. E allora via all’esposizione di libri e soprattutto del merchandising Nss: magliette, cappelli, borracce, bicchieri, accendini, tazzine da caffé. Tutti con uno slogan che parla della città e alla città: nel caso meneghino, “Ti odio Milano ti amo”.

Ma Nss non si limita a vendere i propri prodotti: "L’obiettivo è creare un hub culturale, un punto di ritrovo - continua Abazia - Vogliamo che i giovani dicano ‘ci vediamo a Nss Edicola’. E vogliamo partecipare alla promozione di un turismo positivo". Per dare più visibilità al progetto, per incontrare e allargare la community, i promotori hanno organizzato due dj-set in piazza Buozzi. Il 18 ottobre hanno poi lanciato un vinile (postumo) di Pino d’Angiò, disponibile in esclusiva nei chioschi Nss, con i suoi brani classici riarrangiati dal vivo. "A Napoli abbiamo avuto più tempo e siamo già oltre gli eventi musicali, con presentazioni di libri, mostre fotografiche e una collaborazione con largo Maradona", racconta Abazia. Ma le iniziative culturali verrano presto riproposte a Milano: "Il pubblico c’è". E se a Napoli si è creata una community e il chiosco è attrazione turistica, anche Milano va bene: "All’inaugurazione c’erano il sindaco e 5mila persone". Quanto al futuro, la linea è chiara: "Manterremo il focus su Milano e sui temporary all’estero. Ne abbiamo aperti a Parigi, Copenaghen e New York".

T.F.