"Salute, scrittori e concerti"

"Tutto nasce da un post di Paolo Iabichino, che comprava il giornale al chiosco di via Conte Rosso e si era rattristato per la sua chiusura - racconta Alessandro Ghidini (foto), l’edicolante di AEdicola Lambrate - Ricevete in risposta una telefonata da due abitanti del quartiere che non conosceva: Alioscia Bisceglia, frontman dei Casino Royale, e sua moglie Martina Pomponio. I due gli proposero di acquistarla, e così hanno fatto, coinvolgendo anche Michele Lupi", ex direttore di Rolling Stone Italia. Riverniciato e inaugurato lo scorso 25 maggio, il chiosco AEdicola Lambrate non vende solo giornali, fumetti, giochi e figurine: ai prodotti tradizionali affianca una libreria indipendente - che rappresenta buona parte dell’incasso - e una serie di eventi come presentazioni di libri, dibattiti e musica live. Tra giugno, luglio e settembre ne hanno organizzati una trentina: chi viene ospitato può contribuire con una donazione libera. "L’obiettivo - continua Ghidini - è restituire al quartiere un punto d’ aggregazione". Nessuna promozione di brand, dunque, ma attività culturali e in linea con l’identità di Lambrate, quartiere dalla storia popolare e operaia. È stato così fin dal primo evento, il 25 aprile, un mese prima dell’apertura, quando il chiosco è stato allestito con 800 copie della Costituzione: "In una mattina ne abbiamo vendute 500", dice Ghidini. Va poi segnalata la settimana con Milano for Mental Health, a metà ottobre: ogni giorno un appuntamento dedicato alla salute mentale, con personalità dello spettacolo e scrittori come Matteo Bussola e Mario Calabresi. "Il bello degli eventi - continua l’edicolante - è che avvengono sul marciapiede, con la gente che circonda il chiosco quasi ‘abbracciandolo". L’obiettivo è chiaro: "Vogliamo portare la gente faccia a faccia: è un modo per resistere alle logiche di una metropoli che fagocita e spersonalizza".

T.F.