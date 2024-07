Il Mudec sbarca a San Siro per un murale Il Comune di Milano cerca operatori economici per il progetto di welfare culturale "Mudec chiama San Siro - Mudec Outdoor". Coinvolgerà giovani residenti nel quartiere San Siro in laboratori creativi per la realizzazione di un'opera murale innovativa con QR code che racconterà storie di viaggio e incontro culturale.