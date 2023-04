Il Molinetto cerca sedici persone Oggi le selezioni

Recruiting-day al Molinetto, il country club cerca 16 figure (10 a Cernusco e sei per la sede di Corsico) per il circolo sportivo e per l’azienda Food and party design. La selezione è in agenda oggi dalle 14 alle 16, al cuore dell’appuntamento promosso da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune, la ricerca di persone che si occupino di ristorazione, dal menu più complesso al cocktail, con una squadra di addetti che lavoreranno per il golf e il resto nel Sud Milano, dove si trova il centro cottura. Appuntamento nella struttura sulla Padana al civico 1.

Per partecipare si può compilare il modulo sul sito afolmet.it. Fra le figure ricercate due chef de partie, o capo partita; otto aiuto cuochi, quattro addetti al banco-sala, due aiuto pasticcieri. La selezione comincerà con il saluto di Giorgia Carenzi, assessore alla partita di Cernusco e poi interverranno gli esperti dell’Agenzia per il Lavoro dell’ex provincia. I contratti proposti sono tutti full time, a tempo determinato di un anno.

Per i due chef servono cinque anni di esperienza e sarà preferito chi conosce l’inglese, a loro il compito di guidare la brigata di cucina. Per le altre posizioni aperte invece basta un anno di prova alle spalle. Con quest’iniziativa l’amministrazione conferma che "l’occupazione è in cima alle nostre priorità".

Bar.Cal.