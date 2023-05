"Il mio sogno era la Nazionale ed è rimasto tale Ai miei tempi non c’erano entrate economiche"

In che squadra ha giocato e in che periodo?

"Ho giocato con il C.U.S. Chieti in serie C1 e con Opera in seconda divisione, dai 13 ai 27 anni. In pratica sono cresciuta sotto una rete"

Qual è stato il pallavolista che ha ammirato di più?

"Ai miei tempi giocava in serie A1 l’attuale allenatore della Nazionale maschile Ferdinando De Giorgi che ho sempre ammirato molto".

È mai riuscita a guadagnare grazie alla pallavolo?

"Ai miei tempi non si guadagnava quasi mai con gli sport minori e sicuramente le donne mai hanno guadagnato con lo sport. Adesso un po’ è cambiata la situazione, ma mica tanto!!!. Le difficoltà economiche per chi pratica gli sport minori, restano"

È mai riuscita ad arrivare nelle nazionali?

"Per me era solo un sogno la Nazionale e tale è rimasto".

Nella pallavolo,in che ruolo era più brava?

"Io ero una palleggiatrice ma ai miei tempi non esisteva il ruolo del libero e credo che sarei stata molto brava in quel ruolo perché ero molto agile e non avevo paura di tuffarmi".

Un suo alunno è mai diventato unoa pallavolista?

"Alcuni miei alunni della squadra di Opera sono arrivati in serie alte e la figlia di una mia amica gioca in A2 con la squadra “Cuore di mamma”. Sono soddisfazioni per me":