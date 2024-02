Il ministro Sangiuliano sul cantiere: "Palazzo Citterio aprirà in autunno"

Aprirà in autunno Palazzo Citterio, ha assicurato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ieri mattina, dopo la visita rituale (e sempre pubblicizzata) per verificare l’avanzamento dei lavori nel cantiere della Grande Brera. "Il raddoppio della Pinacoteca è uno dei punti qualificanti dell’azione di governo per la cultura", ha ribadito il titolare del Mic, che stavolta era accompagnato dal presidente del Senato Ignazio La Russa, oltre che dal direttore della Pinacoteca Angelo Crespi, nominato da Sangiuliano due mesi fa, e da alcuni papaveri del ministero (il sottosegretario Gianmarco Mazzi, il capo di gabinetto Francesco Gilioli e il direttore generale per lo Spettacolo Antonio Parente). Come a ogni visita, Sangiuliano ha voluto sottolineare l’incompiuta (a carico dello Stato, trattandosi di museo statale) cui ha giurato di rimediare: Palazzo Citterio "era un edificio acquistato nel 1972, che per motivi quasi misteriosi non è mai stato concretizzato in area museale. Finalmente dopo un grande impegno siamo sicuri che in autunno riusciremo ad aprire questo spazio museale, sarà uno dei più importanti di Milano".

"Credo che Milano sia debitrice della volontà di dare a questa città punti di riferimento culturali che colpevolmente non sono stati realizzati", ha aggiunto La Russa, ringraziando il ministro d’area FdI. Gi. Bo.