Il Milan e gli attaccanti in esubero. Origi addio, suggestione Maldini

Nei giorni dell’attesa per l’annuncio di Fonseca (previsto per domani o giovedì) e per la chiusura di Zirkzee (si continua a trattare con l’agente sull’ultimo ostacolo commissioni, ma filtra ottimismo), c’è un’altra voce tra le tante sull’agenda del Milan: quella relativa agli esuberi in attacco. Con i debiti distinguo, ci sono da piazzare Origi, Colombo, Saelemaekers, Luka Romero, Nasti, Chaka Traorè, Lazetic. Quello relativo a De Ketelaere è un caso a parte: l’Atalanta ha chiesto uno sconto sul diritto di riscatto (22 milioni), i rossoneri non sono intenzionati a farne, ma c’è tempo fino al 20 giugno (e non fino al 14) come da accordi tra le parti.

E un altro accordo si potrebbe trovare anche più avanti per il belga che ha chiuso la stagione nerazzurra con 14 gol e 11 assist. Il 23enne avrà sicuramente mercato e ci saranno offerte anche per Saelemaekers: il Bologna non eserciterà il diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni, ma l’esterno ha disputato un buon campionato (4 gol e 3 assist), tanto che nei giorni scorsi è circolata la notizia di un interessamento della Juventus che sarà guidata dal suo ex allenatore, Thiago Motta. Anche il Torino è alla finestra, sia per il duttile esterno 24enne che per Lorenzo Colombo che non verrà riscattato dal Monza. In Brianza il centravanti (4 gol e un assist) ha fatto un passo indietro rispetto alla stagione a Lecce (6 gol e 2 assist), ma resta un giocatore di prospettiva di soli 22 anni. Al Monza invece, nella seconda parte di campionato dopo l’avvio in prestito all’Empoli, ha fatto bene Daniel Maldini, figlio di Paolo: 4 gol e un assist in 11 partite.

L’ad Galliani è al lavoro per riportarlo in biancorosso: il trequartista piaceva a Palladino e piace al prossimo allenatore dei brianzoli, Nesta. Nei giorni scorsi, peraltro, anche la Roma avrebbe chiesto informazioni sul figlio d’arte. La “grana“, piuttosto, è quella in merito a Divock Origi: il Nottingham Forest ha già annunciato che non lo riscatterà (il prezzo era di 5 milioni). Il 29enne belga in Premier non ha segnato nemmeno una rete (un assist) in 20 presenze, per lo più partendo dalla panchina. Un solo centro stagionale, in Fa Cup. Troppa poca resa rispetto alla spesa: l’ingaggio è di 4 milioni all’anno. Da piazzare nuovamente.

Chi potrebbe ripartire dalla Serie A, invece, è Marco Nasti: 7 gol e 2 assist nella difficilissima annata del Bari in Serie B. E ora che a Empoli c’è Gemmi come direttore sportivo (che portò il 20enne a Cosenza due stagioni or sono) il nome circola proprio in direzione Toscana. Luka Romero (19 anni) tornerà dall’esperienza in Liga con l’Almeria: retrocessione, ma 3 gol in 13 partite. Di rientro, in attacco, anche Chaka Traorè: 19 anni, 12 presenze quasi sempre partendo dalla panchina nella seconda parte di stagione in Serie B con il Palermo. E Marko Lazetic: 20 anni, solo 172 minuti in totale, spalmati su 8 gare, in Serie A olandese con la maglia del Fortuna Sittard.