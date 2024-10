"Il miglioramento ambientale è documentato"

Dal vecchio progetto al nuovo c’è un miglioramento ambientale. "È bene precisare che il rapporto contenuto nel documento confronta gli effetti ambientali del Suap vigente (centro benessere) con quello proposto (polo produttivo) evidenziando un complessivo miglioramento del carattere ambientale del progetto appena presentato. Inoltre i terreni sono già edificabili dal 2008 quindi non è una iniziativa dell’attuale amministrazione comunale. Il fantomatico centro benessere ipotizzato è un progetto che non ha mai preso forma e, infatti, non è stato realizzato - spiega la sindaca Antonella Violi -. Il proprietario privato dell’area ha tutto il diritto di proporre variante al progetto senza contare che c’è una convenzione urbanistica vigente che sancisce dei diritti edificatori. Sarà convocata la conferenza di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica dove ci sono coinvolti gli enti al massimo livello: parliamo di Regione Lombardia (settore ambiente, infrastrutture, territorio), Città metropolitana (settore urbanistica), Parco Agricolo Sud Milano, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, l’Ats… quindi ognuno di loro si esprimerà sugli aspetti ambientali e l’Amministrazione raccoglierà tutti i pareri che verranno analizzati dagli uffici preposti".

E poi ci sarà una seconda conferenza di servizi che analizzerà dettagliatamente gli aspetti edilizi e quindi anche la sicurezza: ci saranno Ats, Arpa, i vigili del fuoco, i gestori delle acque, i gestori di altri vari servizi. "Pertanto è evidente che questa procedura è blindatissima dal punto di vista ambientale e l’Amministrazione ha posto le massime tutele per cercare di analizzare tutti gli aspetti".Mas.Sag.