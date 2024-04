Il listone di centrosinistra ha scelto. Andrea Coden è il nuovo candidato

È Andrea Coden, 44 anni, residente a San Bovio dal 2018, il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra e civica Insieme per Peschiera, composta dalle liste del Partito Democratico, del Movimento Cinque Stelle, di Alleanza Verdi Sinistra e della civica Peschiera Riparte. La presentazione ufficiale è avvenuta il 20 aprile nell’evento Ascoltiamo Peschiera organizzato al polifunzionale Pertini dove, all’interno di tavoli programmatici, gli organizzatori hanno condiviso con i cittadini i temi che saranno inseriti nel programma. Attenzione alla persona, sicurezza intesa come esperienza attiva dei cittadini, valorizzazione del territorio e sostegno a commercianti e imprenditori gli argomenti principali trattati.

Laureato in consulenza pedagogica e ricerca educativa, specializzato in gestione aziendale e project management, Coden vanta una lunga carriera nel terzo settore nei servizi dedicati alla cura della fragilità e all’accoglienza del bisogno. Dal 2018 lavora come project manager in una cooperativa sociale nella gestione sul territorio di Milano e hinterland di strutture socio-sanitarie di servizi diurni e domiciliari rivolti agli anziani e alle persone con disabilità. "Ho accettato di candidarmi perché sono convinto che occorra riportare la gente al centro dei programmi politici e gli amministratori devono in primo luogo sapere ascoltare. È un grande impegno ma so di non essere solo: ho trovato nella coalizione persone che hanno voglia di mettersi in gioco esprimendo gli stessi principi e valori che condivido. Sogno una città inclusiva, dove nessuno viene lasciato indietro e i bisogni dei cittadini sono la stella polare".

Unanime il consenso dei rappresentanti delle liste di sostegno: "È il candidato perfetto - affermano - perché Coden è una figura civica innovativa di grande esperienza. Con lui ci impegneremo a rendere Peschiera nuovamente attrattiva, verde, con servizi che rispondano ai bisogni di tutti e porteremo alla guida della città un’amministrazione competente fondata sui valori della trasparenza e legalità". "Sono abituato alle grandi sfide", conferma Coden. "Il periodo del Covid mi ha insegnato tanto. Avevo la responsabilità della gestione di 400 anziani all’interno dei miei servizi socio sanitari e ho lottato ogni giorno per fare loro superare quei giorni tremendi in salute. Ci sono riuscito".