Il laboratorio per il Parco fluviale Seveso

Nasce il Laboratorio Parco Fluviale e Territoriale del Seveso, il gruppo di lavoro dell’associazione Amici del Parco Nord, per informare i cittadini sulla grande sfida del Parco Fluviale del Seveso. Se lo scorso luglio il Consiglio regionale lombardo ha approvato l’ordine del giorno per la creazione del Parco Fluviale lungo il Seveso, nei prossimi giorni sarà avviato il tavolo di concertazione tra enti e associazioni, tra cui gli Amici del Parco Nord, per definirne il progetto e la dimensione territoriale. Gli Amici del Parco Nord presenteranno il Laboratorio e gli scenari futuri sabato 18 gennaio, dalle 9.30, all’incontro Verso il Parco Fluviale del Seveso: acque, territorio e governance nella loro sede di via Suzzani 273 a Milano. Ingresso libero.

G.N.