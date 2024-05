Il “Laboratorio. Formentini“ per altri 10 anni

La premessa è che Milano ha aderito alla rete delle Città Creative Unesco per la Letteratura. Il seguito è che la Giunta comunale, lo scorso 9 novembre, ha approvato le linee di indirizzo per la concessione di una porzione dell’immobile comunale in via Formentini 10, nel cuore di Brera, da destinare ad attività culturali finalizzate alla promozione del libro e della lettura, proprio nell’ottica dell’adesione alla rete delle Città Creative Unesco. In una determina comunale datata mercoledì, si legge che lo spazio se lo è aggiudicata la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, che già dal 2015 è presente nell’immobile con il Laboratorio Formentini per l’editoria, uno spazio di incontro e confronto tra professionisti dell’editoria, un luogo per dare voce alle idee, alle sfide e ai protagonisti del mondo editoriale contemporaneo.

Il Laboratorio Formentini resterà a Brera per altri dieci anni. La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori ha offerto 2.273 euro in più rispetto ai 17.727 euro fissati come base d’asta. La Fondazione, dunque, ogni anno, per dieci anni, dovrà versare a Palazzo Marino un canone di concessione dello spazio di 20 mila euro. Non solo. La stessa Fondazione dovrà consegnare, entro 60 giorni dalla stipulazione della convenzione, un programma di attività di manutenzione ordinaria sull’immobile assegnato, che costituirà appendice operativa alla convenzione stessa. Saranno a carico del concessionario anche gli oneri di manutenzione straordinaria e ordinaria del bene, per tutta la durata del rapporto giuridico.

M.Min.