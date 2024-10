Il Job Day al Fiordaliso

Tante opportunità per trovare il proprio percorso professionale nel retail e nella ristorazione. È possibile scoprirle giovedì 7 novembre al Job day Fiordaliso in via Curiel 25 a Rozzano. L’evento, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il centro commerciale e il Comune di Rozzano, si rivolge alle persone interessate a lavorare per i brand presenti nel centro commerciale. Dalle 10 alle 14.30 sarà possibile incontrare i recruiter dei marchi e sostenere un primo colloquio di selezione, nella piazza est dello shopping center. Durante l’appuntamento saranno presenti anche i selezionatori Afolmet per un colloquio di preselezione e sarà possibile candidarsi anche ad altre offerte presenti nella banca dati di Afol Metropolitana. Per partecipare è possibile iscriversi su afolmet.it. Per i giovani che cercano opportunità di formazione e lavoro, c’è il programma gratuito di corsi proposti da Fondazione Generation Italy nell’ambito del digital tech, vendite, manifatturiero e transizione energetica. All’interno dei corsi Afol Metropolitana offre agli studenti dei laboratori di allenamento di gruppo alle life skills e soft skills. I corsi, che si rivolgono ai giovani che hanno tra i 18 e i 29 anni, hanno una durata che varia dalle 3 alle 14 settimane e al termine del corso agli studenti e alle studentesse è garantito almeno un colloquio di lavoro con le aziende. Il tasso di occupazione al termine dei percorsi formativi è dell’83% ed è facilitato da un network di 1300 aziende che hanno assunto i giovani formati. Per partecipare ai percorsi occorre registrarsi su italy.generation.org e scegliere il proprio corso, a cui si accede dopo il superamento di una selezione online che testa l’attitudine e la motivazione dei candidati.