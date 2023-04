Il golf club Molinetto di Cernusco sul Naviglio assume: caccia a cuochi e barman

Cernusco sul Naviglio (Milano) – È in programma per lunedì 17 aprile, dalle 14 alle 16, un recruiting day al Golf Club Molinetto Country Club Asd a Cernusco sul Naviglio, per diverse figure professionali che lavoreranno all’interno della struttura. Durante l’iniziativa, promossa da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Cernusco sul Naviglio, saranno presentate le opportunità lavorative all’interno del circolo dell’azienda Food and party design e le modalità di candidatura.

L’azienda, infatti, cerca per il golf club diverse figure che si occupino di ristorazione, dal menù più complesso ai cocktail. In particolare si cercano due chef de partie con esperienza con il compito di dirigere la brigata di cucina e gestire in ogni sua fase l’area di produzione assegnata a seconda della specializzazione. Sempre per il circolo si cercano quattro aiuto cuochi con il compito di occuparsi del rifornimento degli alimenti in funzione del menù e di supportare il cuoco nelle preparazioni e quattro addetti al banco e alla sala in grado di accogliere i clienti al bar, preparare caffè o cocktail. Per queste figure professionali si propone un contratto a tempo determinato di un anno, con orario full time su turni. Sempre l’azienda cerca per la propria sede centrale a Corsico, dove ha sede il centro cottura, due aiuto pasticcieri e quattro aiuto cuochi con esperienza a cui si propone un contratto a tempo determinato di un anno full time. Inoltre l’azienda cerca per la sede all’interno dell’autodromo di Monza tre banconisti e diversi aiuto cuochi. Per maggiori dettagli sulle posizioni ricercate e informazioni afolmet.it