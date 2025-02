Il Giorno e Vanity Fair. L’informazione diventa moderna

Un’opportunità unica per conoscere i grandi fatti internazionali e i protagonisti della cronaca nazionale e delle nostre città, ma anche per puntare i riflettori su come sta cambiando il nostro modo di vivere, sull’evoluzione del costume e sui grandi personaggi di moda, attualità e spettacolo. È il senso dell’importante progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair. Ogni martedì, per tutto il 2025, sarà possibile acquistare in edicola Il Giorno e Vanity Fair insieme a solo 1,60 euro.

Un’occasione riservata ai lettori delle province di Lodi, Pavia, Cremona, Sondrio e Lecco che avranno così l’opportunità di sfogliare una delle riviste più iconiche del panorama editoriale internazionale, nata negli Stati Uniti e pubblicata dall’editore Condé Nast anche in diverse edizioni locali, tra cui quella italiana, lanciata nel 2003 e diretta dal 2018 da Simone Marchetti. Un progetto ambizioso che vede partner il nostro giornale, testata dal solido e storico radicamento territoriale e oggi in grado di rispondere alle più moderne sfide dell’informazione grazie alla capacità di saper integrare l’offerta della carta stampata con quella di Internet e del network digitale del nostro gruppo editoriale. L’altro protagonista è appunto Vanity Fair, che si rivolge a un pubblico curioso e attento ai trend, prevalentemente femminile, ma non esclusivamente, che vuole essere informato sulle ultime novità del mondo dello spettacolo, dell’arte, della politica e del lifestyle.

Nel nuovo numero in distribuzione Vanity Fair ha celebrato l’appuntamento canoro più amato dagli italiani, il Festival di Sanremo, puntando i riflettori sulla grande musica e i suoi protagonisti con una tripla copertina e un servizio speciale che riunisce tutti i big del Festival in un set straordinario. Ispirato a un quadro del 1647 del pittore fiammingo David Teniers intitolato “L’arciduca Leopoldo Guglielmo nella sua galleria di quadri a Bruxelles”, la Galleria della musica è un tributo alla diversità e al talento: un universo di voci, spunti, poetiche e narrative che non si possono chiudere in stereotipi o in limiti, ma che hanno bisogno di essere ascoltati, compresi e discussi.