Giornata speciale per i piccoli pazienti

Un giro in moto con Vanni Oddera, la cura dei cavalli e degli animali, un adrenalinico giro sui gokart, tanta musica e il pomeriggio per gli oltre 50 partecipanti è volato all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di riprovarci.

I piccoli pazienti di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e di Pediatria insieme alle famiglie e ai professionisti dell’Asst Nord Milano insieme hanno trascorso un pomeriggio fuori porta grazie alla mototerapia di Vanni Oddera e al progetto Islander di Nicole Berlusconi. Un momento di condivisione e spensieratezza. nella tenuta "La mia terra" di Nicole Berlusconi per alcune ore di mototerapia, arte e pet therapy. "Gestire la paura, mettersi alla prova, fidarsi: questi sono i pilastri su cui abbiamo costruito questa giornata - ha dichiarato la dottoressa Vizziello, direttore del dipartimento di Salute mentale dell’Asst Nord Milano -. Il verde che ci ha circondati, il contesto naturale e rilassato sono stati elementi fondamentali per creare occasioni di piacere, benessere e relazione".

Un’esperienza unica che ha lasciato un’impronta positiva in tutti i partecipanti: l’iniziativa ha dimostrato infatti l’importanza di creare spazi di condivisione e relax per favorire il benessere e la motivazione dei pazienti e dei professionisti. "Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la cura possa essere vissuta in modo innovativo e personalizzato - ha aggiunto Valentina Bettamio, direttore sanitario dell’Asst Nord Milano, che ha partecipato all’evento -. La nostra mission è quella di offrire servizi di alta qualità, che tengano conto delle esigenze specifiche di ogni paziente. Eventi come questo ci aiutano a raggiungere questo obiettivo e a rafforzare il lavoro di squadra formata da professionisti e famiglie".

Mercoledì, il 21 e 28 maggio, dalle 17.30 alle 19, alla scuola dell’infanzia Alfieri di via Roma a Bresso andrà invece in scena un ciclo di incontri rivolti ai genitori di bambini che si trovano nella fascia d’età tra i 3 e i 6 anni, che hanno preoccupazione e ansia riguardo ai suoi comportamenti e alla sua crescita. Le conferenze gratuite vedranno protagonisti i professionisti dell’Asst Nord Milano e toccheranno diversi temi: il valore del legame, il potere del dolore e il tempo che cambia.

Laura Lana