Il Gigante negozio storico di Rozzano: "È un onore"

Il Gigante riconosciuto come “attività storica” dalla Regione Lombardia. Il supermercato di viale Lazio, nel cuore del quartiere popolare, nel 2022 ha compiuto 50 anni. È un’attività commerciale fondamentale per la popolazione del quartiere popolare, soprattutto per gli anziani. "È un onore e una bella soddisfazione apprendere che il nostro punto vendita di Rozzano è stato insignito del riconoscimento di “negozio storico” della Lombardia", così Giancarlo Panizza (nella foto) presidente del gruppo della grande distribuzione “Il Gigante”, ha ringraziato il presidente Attilio Fontana e l’assessore Guido Guidesi, dopo aver ricevuto la comunicazione che il punto vendita di Rozzano, aperto nel 1981, è entrato a far parte delle “Attività storiche della Lombardia”, ovvero di "quelle piccole e grandi imprese che - spiega Regione Lombardia - raccontano l’operosità, la capacità di rinnovarsi, l’impegno costante e il coraggio di tanti imprenditori nell’affrontare le sfide dei tempi che cambiano". Un ringraziamento, quello del gruppo “Il Gigante” (che proprio lo scorso anno ha appunto celebrato il 50esimo compleanno), esteso all’amministrazione comunale di Rozzano che ha attivato la richiesta per ottenere il riconoscimento. "Si tratta di un supermercato di vicinato che, come altri presenti in varie zona della Lombardia, è inserito nel contesto urbano di una comunità - aggiunge Giancarlo Panizza - interprete di quella che è la nostra filosofia, l’essere vicino al cliente fidelizzandolo attraverso un servizio di qualità sempre al servizio e al conforto del cittadino". In autunno la cerimonia ufficiale con le premiazioni dei negozi storici da parte della Regione Lombardia.

Mas.Sag.