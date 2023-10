Il Giardino degli Angeli a Pogliano: 2 giorni contro il cancro

"Ricordo, ricerca e prevenzione" sono il filo conduttore dell’iniziativa di venerdì e sabato a Pogliano. Promossa dal Comune con Caos (Centro Ascolto Operate al Seno), col patrocinio di Asst Rhodense, Asst Ovest Milanese e Multimedica, si apre dopodomani nella sala consiliare con l’incontro dal titolo "Ricerca e Prevenzione tra passato, presente e futuro" interverranno Silvia Negretti, responsabile unità operativa oncologia Magenta Asst Ovest Milano, Eraldo Oreste Bucci responsabile unità operativa oncologia Multimedica Castellanza e Adele Patrini, presidente Caos. Secondo evento sabato alle 11 al parchetto di via Cantone che diventa “Il giardino degli angeli“ intitolato ad Anna Colombo, mamma di 36 anni morta nel 2016 per un tumore, e a tutte le mamme volate in cielo. Dalle 14 alle 18, alla Casa delle Stagioni, visite gratis di prevenzione oncologica al seno, prenotazione e-mail: prenotazioni@poglianomilanese.org. Ro.Ramp.