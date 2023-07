Il futuro della piscina in gioco "L’obiettivo: tenerla aperta"

di Monica Autunno

Piscina comunale, bando per la gestione in scadenza questa settimana, per l’impianto di via Buozzi il momento della verità. A due anni dal salvataggio in extremis negli anni del Covid si cerca un gestore pluriennale, che si occuperà delle strutture per un periodo di cinque anni, eventualmente prorogabili. Obiettivo, assicurare lunga vita alla struttura natatoria, che ospita impianti interni e lido estivo, e che è stata ristrutturata e rimessa a nuovo solo pochi anni fa. "Sono fiducioso - diceva pochi giorni fa il sindaco Antonio Fusé - . Nel contesto attuale un bando come questo è abbastanza vantaggioso per un operatore. Il nostro obiettivo resta quello degli anni scorsi: mantenere aperta e operativa la piscina, e farla restare, come è tuttora nonostante le grandi difficoltà degli anni passati, un punto di riferimento per i cittadini di Melzo e perchè no, del circondario". Quella della piscina comunale melzese, una "telenovela" che dura da anni e ha avuto momenti neri. Il più serio nel 2021, ancora in piene restrizioni Covid e nel pieno del momento critico dell’allora società di gestione. La corda si ruppe in estate, quando l’amministrazione comunale revocò l’appalto per inadempienze (l’impianto non aveva riaperto i battenti dopo una delle chiusure da ordinanza) e si fece riconsegnare chiavi e impianti. Poco dopo l’affidamento in corsa, per un anno, poi prorogato a due, del complesso a un nuovo gestore, quello attuale, In Sport srl. Un nuovo supporto comunale al riequilibrio finanziario risale all’anno passato, la seconda proroga di gestione va in scadenza a fine estate. "Salva anche questa stagione - così il sindaco - la normativa non consente ulteriori prolungamenti dell’appalto, dovevamo procedere con la gara".

Il nuovo bando è stato pubblicato all’inizio dell’estate, la prima scadenza è vicina. Non l’unica gara d’appalto "bollente" nell’estate funestata dai nubifragi. Gestore cercasi, ancora, per il futuro bar bistrot al Teatro Trivulzio. Una prima manifestazione di interesse è andata deserta, una seconda scadenza per le domande è stata fissata per settembre. Ed è in corso anche il bando per l’affidamento dei parcheggi a pagamento, fra questi, altra struttura dei "sospiri", il parcheggio interrato di piazza Risorgimento, chiuso da molti anni per rischio allagamenti e reduce da un massiccio lavoro di risanamento e riqualificazione. Dettagli sulla tariffazione e sulle modalità di utilizzo saranno affrontati dopo l’affidamento.