Il fiuto di super-Mitrix stana 40 dosi di cocaina

Proseguono su tutto il territorio comunale di Rozzano i controlli anti-spaccio. Grazie al fiuto del cane Mitrix, la polizia locale ha individuato e sequestrato 40 dosi di cocaina. La sostanza era nascosta in una siepe a bordo strada, lungo un marciapiede nel cuore della città. Il contributo dell’animale si è rivelato prezioso per scovare il nascondiglio, dov’era occultato lo stupefacente, già suddiviso in dosi pronte per la vendita. Sono in corso ulteriori verifiche per cercare di risalire al pusher che aveva in carico la sostanza. Già lo scorso giugno, grazie al pastore olandese Mitrix, erano state poste sotto sequestro 40 dosi di cocaina inserite all’interno di una scatola di medicinali, poi occultata in un’aiuola di via Peonie.

Nell’ambito dei controlli sul territorio, l’altro giorno la polizia locale ha inoltre denunciato un rozzanese trovato in possesso di un tirapugni. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato di eludere i controlli e fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato.

A.Z.