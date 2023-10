Il dramma di un papà: da nove anni non vede la figlia sparita nel nulla con la madre

Milano, 17 ottobre 2023 – Da nove anni non vede sua figlia, che ora ne ha 12 e da sette è scomparsa da tutti i radar insieme a sua madre. La figlia di Andrea P. non risulta iscritta in alcuna scuola italiana, né che lo sia mai stata; lei e la mamma Carlotta M. non compaiono nei registri di italiani all’estero in alcun Paese. Come se non esistessero.

Andrea non si rassegna: è in dibattimento un procedimento penale per sottrazione di minore nei confronti della ex compagna, che per la stessa accusa (sono due procedimenti distinti) è già stata condannata in via definitiva a un anno e mezzo nel 2018 dalla Corte d’appello di Milano, e ora, assistito dall’avvocata Valentina Marchesi, ha presentato una nuova querela per sottrazione internazionale di minore. Con l’obiettivo di coinvolgere anche l’Interpol.

Nel 2012 Andrea e Carlotta, che vivevano a Milano, si separano, quando la bimba ha poco più di un anno. Il padre fa ricorso e ottiene l’affido condiviso con collocamento prevalente con la madre, ma ampia facoltà d’incontro.

Subito iniziano i problemi: Carlotta in più occasioni sparisce con la figlia, Andrea la querela diverse volte, chiede infine l’affidamento esclusivo. La madre lo querela a sua volta per violenze e abusi, ottenendo l’affido esclusivo della figlia per la durata del processo e venendo ospitata da una struttura protetta di Bologna. Le accuse di lei si rivelano infondate, Andrea viene prosciolto e Carlotta, nel 2017, condannata a un anno e quattro mesi per calunnia, pena ora definitiva. Ma dal 2016 è sparita, insieme alla figlia. Gli ultimi spostamenti noti al padre le collocano tra Bologna e Parma, ospiti di amici e parenti.

"Non mi troverai mai più, la bambina non la vedrai mai più – lo minacciava la 39enne nel 2011, registrata durante una lite in auto –. Vedi cosa ti combino, mi costringi a farlo al di fuori della legge... Non hai le conoscenze, né il cervello, né i soldi per trovarci... Io parlo cinque lingue e mi mimetizzo, nessuno mi scopre più".