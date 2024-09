Il cuore verde dei Navigli: "Un parco pulito e sicuro. Unico problema, i graffiti"

Un polmone verde in zona Navigli, nato da un progetto di riqualificazione in una zona all’epoca povera di giardini e ricolma di baracche, depositi e magazzini. Dedicato al fondatore dello scoutismo, il parco Baden-Powell si stende su un terreno ondulato di 35mila metri quadrati. Al suo interno gradinate e pergolati, aree per bimbi e per cani, tavoli da ping pong e picnic, muretti dipinti con graffiti e murales.

"È una zona tranquilla", racconta Alberto Errigo, che ci porta il cane tre volte al giorno. "È pulito e l’erba ben tenuta, pure di sera mi sento al sicuro". Anche per Marco Grifi si respira una "bellissima atmosfera", malgrado una disavventura: "Era sotto Natale, qualche anno fa, non c’era nessuno in giro e sono stato inseguito da tre ragazzi incappucciati". Una critica, invece, da Massimiliano Scrimieri della ditta Rappo, incaricata della manutenzione: "Oggi (ieri per chi legge, ndr) finiamo di costruire la nuova area per i bambini. È tutto nuovo: pavimentazione, giochi, steccato in legno... Abbiamo pitturato i muretti perché erano pieni di scritte, ma tra una settimana torneranno come prima. È un disastro".

Thomas Fox