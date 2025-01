Il corso da addetto a caffetteria e bar

È possibile acquisire nuove competenze per trovare lavoro grazie ai percorsi gratuiti di formazione proposti da Afol Metropolitana e finanziati nell’ambito del programma nazionale Gol, garanzia occupabilità lavoratori. Parte a inizio febbraio il corso di addetto caffetteria e bar, di 48 ore, nel centro di formazione professionale Achille Grandi di Sesto San Giovanni. Così sarà possibile acquisire le competenze necessarie per preparare e servire bevande, snack e menù veloci tipici di bar e caffè. Si tratteranno anche aspetti relativi all’ambiente di lavoro, ai prodotti di caffetteria, alla preparazione di bevande, alle tecniche di servizio sia al bancone che ai tavoli. Sempre al centro di formazione professionale sestese parte a inizio marzo il corso di addetto alle preparazioni di pasticceria, di 72 ore. Il corso fornirà agli studenti una solida conoscenza delle materie prime usate nella pasticceria, imparando a trattarle, conservarle e lavorarle. Saranno approfondite le tecniche di preparazione degli impasti, la gestione delle farciture e l’assemblaggio dei prodotti, oltre al monitoraggio delle fasi di cottura. Le lezioni sono prevalentemente pratiche e sono svolte in laboratori professionali, dove gli studenti potranno simulare i processi lavorativi reali, dall’organizzazione della linea di lavoro all’utilizzo delle attrezzature per la produzione. In entrambi i corsi sarà rilasciato l’attestato Haccp, che attesta la formazione sulla sicurezza e l’igiene alimentare, a quanti parteciperanno alle ore obbligatorie e supereranno il test finale. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore del corso e superato la prova finale, sarà rilasciato l’attestato di competenze. Per le iscrizioni ai corsi è possibile scrivere a sviluppolavoro-milano@afolmet.it.