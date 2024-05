Il “Consiglio dei bambini“ vota una manifestazione contro la violenza sulle donne

Anche il consiglio comunale dei bambini dice no alla violenza contro le donne. I consiglieri comunali baby delle classi quinte delle scuole primarie Wojtyla e Quinto Profili di Garbagnate Milanese hanno approvato all’unanimità la proposta di realizzare una manifestazione per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Dopo l’inno nazionale, cantato a squarciagola, con la mano sul petto, i bambini e le bambine hanno illustrato la loro idea, "ci hanno fornito un vibrante e incoraggiante insegnamento di cosa significhi rispetto delle donne e delle persone in genere, delle idee altrui, di oggetti e strutture, dei ruoli, delle istituzioni rendendo onore alla politica nel senso più nobile", dichiara il sindaco Davide Barletta. Il consiglio comunale dei bambini è l’ultima tappa di un percorso, da anni inserito nel Piano per il diritto allo studio, che nelle scorse settimane ha portato gli alunni delle classi quinte in municipio per una visita guidata. "Èstata un’importante occasione di dialogo tra i cittadini più giovani e le istituzioni - conclude il sindaco - e costituisce per i più piccoli una opportunità per prendere parte alla vita della città, con un ruolo attivo e propositivo".

Roberta Rampini