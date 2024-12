Il Comune sotto la lente: "Via ai voti dei cittadini"

In inglese si chiama "customer satisfaction", cioè quando i clienti, gli utenti di un servizio (in questo caso i cittadini di Buccinasco) sono soddisfatti di ciò che offre il proprio territorio. "Per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e promuovere la partecipazione, per la prima volta il Comune invita i cittadini a compilare un questionario per la rilevazione della soddisfazione di alcuni servizi strategici - spiega Anna Arcari, assessora alle Politiche del personale -. Un punto di partenza per eventuali azioni successive orientate all’ascolto degli utenti". Il questionario di gradimento può essere compilato online fino al 6 febbraio (link sul sito istituzionale) oppure attraverso i moduli disponibili da martedì 10 dicembre in municipio e biblioteca. "Con questa prima indagine di customer satisfaction - aggiunge Arcari - la cittadinanza ha la possibilità di esprimere la propria opinione circa i servizi offerti: dalla cortesia degli operatori ai tempi d’attesa, per esempio. Un’opportunità che speriamo in tanti desiderino cogliere per aiutarci a migliorare".F.G.