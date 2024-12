Il Comune riduce il debito. Chiusi altri due mutui: "Gestione lungimirante"

Con l’estinzione di altri due mutui, in aggiunta a quelli già azzerati in precedenza, si riduce ulteriormente l’indebitamento pubblico di San Giuliano. È stato l’ultimo consiglio comunale ad approvare l’estinzione anticipata di due mutui; una manovra che porta nel complesso a 13 i mutui (stipulati prima del 2009) estinti nel 2024, con un anticipo di 20 anni sul cronoprogramma iniziale e un risparmio complessivo di 1,8 milioni di euro d’interessi finanziari. E così, l’indebitamento del Comune - e, di riflesso, della collettività - scende dagli 8,1 milioni del 31.12.2016 ai 2,2 milioni del 31.12.2024; la spesa corrente per il rimborso delle rate cala dai 750mila euro del 2016 ai 179mila euro di oggi. Considerando che l’indebitamento residuo al 31.12.2024 è relativo per quasi il 50% ad interventi di estensione della rete idrico-fognaria e viene annualmente rimborsato da Cap Holding, il debito netto pro capite di San Giuliano è di 30 euro. "Un percorso che parte dal 2016 - fanno sapere dal Comune - e che ad oggi conferma l’efficacia della politica economica dell’Amministrazione di centrodestra, basata sulla centralità della gestione delle entrate. Grazie al miglioramento della capacità di riscossione e all’efficace lotta all’evasione tributaria, è stato possibile non solo risanare il bilancio dell’ente e ridurre del 70% il debito dei sangiulianesi, ma anche procedere ad ingenti investimenti, migliorare i servizi socio-educativi, aumentare il livello delle manutenzioni e ridurre la pressione fiscale (ad oggi, oltre il 33% dei sangiulianesi non paga l’addizionale Irpef)". Nel giro di qualche anno, attraverso un piano di ammortamento dei debiti basato su una gestione oculata, le finanze di San Giuliano sono passate da uno stato di pre-dissesto a una situazione di piena salute, che ha consentito di convogliare risorse verso settori d’intervento, compreso il restyling di strade, piazze ed edifici pubblici.

Soddisfazione per i raggiunti risultati è espressa dal sindaco Marco Segala: "Siamo stati lungimiranti nel riflettere su come e dove impiegare le risorse - dice -. Abbiamo optato per una scelta che guarda alle generazioni future, senza penalizzare investimenti e servizi". L’assessore al bilancio Mario Grioni rimarca che l’estinzione dei mutui permetterà di liberare risorse per nuovi investimenti, a favore dei cittadini.